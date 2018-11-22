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Госдума разрешила голосовать находящимся под домашним арестом

Политика

На дому

Госдума разрешила голосовать находящимся под домашним арестом
Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Москва, 22 ноября 2018, 11:23 — REGNUM  Госдума в третьем чтении приняла закон о голосовании на выборах находящихся под домашним арестом, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Устанавливается обязанность участковой избирательной комиссии обеспечивать возможность участия в голосовании избирателям, которые включены в список избирателей (участников референдума), но в отношении которых в соответствии с УПК РФ избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования.

Парламентарии дают право голосовать очень маленькой группе лиц, отметил в ходе обсуждения лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы знаем, что голосующие на дому, как и на досрочном голосовании, голосуют по указанию. Им прямо указывают, где поставить галочку», — возмущен парламентарий.

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