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Россия и Армения создадут бюро по расследованию авиапроисшествий

Политика

К новой структуре будут постепенно переходить полномочия МАК

Россия и Армения создадут бюро по расследованию авиапроисшествий
Авиационный двигатель

Москва, 22 ноября 2018, 11:15 — REGNUM  Соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий в рамках ЕАЭС заключили Россия и Армения. Церемония подписания состоялась в Москве.

Подписи под документом оставили министр транспорта России Евгений Дитрих и исполняющий обязанности министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян. Ранее проект документа одобрило российское правительство.

В настоящее время расследования авиакатастроф на территории 11 бывших советских республик проводит Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Ожидается, что Россия покинет соглашение о МАК.

К новой структуре будут постепенно переходить полномочия МАК, пояснил журналистам Евгений Дитрих. В дальнейшем планируется подписание соглашения с другими странами ЕАЭС.

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Авиапроисшествия
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