Государственный департамент США отвечает Марии Захаровой

Вашингтон, , 11:11 — REGNUM 21 ноября представитель бюро Государственного департамента по энергетике Винсент Кампос официально сообщил, что у его ведомства нет никакой информации о новых поставках сжиженного природного газа с завода «Ямал-СПГ» в США.

Это стало ответом Госдепа на высказывание, сделанное официальным представителем министерства иностранных дел России Марией Захаровой: «При всем этом видимом публичном потоке негатива из Вашингтона в обратном направлении туда успешно направляется, как ни странно, российский сжиженный природный газ, и за последнее время минимум три танкера, заполненные сжиженным природным газом с месторождения «Ямал СПГ», достигли американских берегов».

Комментируя это высказывание, Кампос отметил: «Мне видится, что она говорила о предыдущих поставках СПГ, которые уже прибыли в США, в частности — СПГ с Ямала, который был доставлен в Бостон. Я ничего не видел относительно новых поставок».

Это не говорит о том, что такие поставки не состоятся: напротив, их нельзя исключать. С начала ноября котировки природного газа на национальной бирже США Henry Hub выросли на 30%, что говорит о том, что в ближайшее время цены в штате Массачусетс достигнут уровня, когда поставки российского СПГ станут коммерчески выгодны. Напомним, что в США продолжает действовать закон Джонса, на основании которого каботажные поставки в этой стране имеют право осуществлять только суда американской юрисдикции, построенные на судоверфях США, обслуживаемые командами, состоящими только из граждан США или имеющих постоянный вид на жительство. В связи с тем, что у Америки нет собственных газовозов и судостроительных заводов, способных их производить, Штаты лишены возможности поставлять СПГ со своих заводов на свои же регазификационные терминалы, в том числе и на тот, который расположен в столице Массачусетса Бостоне. Именно в этот порт в декабре 2017 года, в январе и в июне 2018 через несколько посреднических компаний были доставлены грузы СПГ с Ямала, и, вероятнее всего, эта же схема будет задействована в течение начавшегося зимнего отопительного сезона.

Кто и каким образом предоставляет информацию сотрудникам МИД РФ, остается загадкой.