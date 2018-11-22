Новым мэром Великого Новгорода избран менеджер «Акрона» Сергей Бусурин

Великий Новгород, , 11:10 — REGNUM Мэром Великого Новгорода избран 41-летний менеджер ПАО «Акрон», депутат Новгородской областной думы Сергей Бусурин. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, голосование за кандидатуру градоначальника состоялось сегодня, 22 ноября, на внеочередном заседании городской думы.

Четверо претендентов на пост мэра — Сергей Бусурин, Анна Черепанова, Максим Бомбин и Дмитрий Койков — были представлены депутатам по итогам конкурсного отбора, который состоялся 14 ноября.

В заседании приняли участие все 30 депутатов городской думы. Семь бюллетеней оказались недействительными, за Сергея Бусурина отдал голоса 21 депутат, Анна Черепанова и Максим Бомбин получили по одному голосу, Дмитрий Койков не получил ни одного голоса в свою поддержку.

Напомним, Сергей Бусурин заявил о своём желании возглавить город ещё в августе. Его намерения были поддержаны новгородским отделением «Единой России» и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. На посту мэра Великого Новгорода Сергей Бусурин сменит 63-летнего Юрия Бобрышева, который возглавлял город с 2008 года — он дважды избирался мэром на прямых выборах, но в конкурсном отборе участвовать не стал. Новый мэр Великого Новгорода вступит в должность 3 декабря 2018 года.

Сергей Бусурин родился 28 августа 1977 года в посёлке Сошники Вичугского района Ивановской области. В 1999 году окончил Ивановский государственный химико-технологический университет, в 2007 году — Московский Российский государственный гуманитарный университет. С 1999 года до настоящего времени работал на крупнейшем химическом производстве Великого Новгорода — предприятии «Акрон». Сначала — на производстве аммиачной селитры, был начальником центра промышленно-санитарного контроля, начальником цеха. С 2012 года — управляющий по социальному и административно-хозяйственному обеспечению. Депутат Новгородской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия», руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Новгородской области.

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