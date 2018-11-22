Четверг, 22 Ноября 2018 года
11:47:31 МСК

Лавров обсудит в Женеве мирное урегулирование в Афганистане

Политика

Международная конференция будет посвящена вопросам мирного урегулирования в этой стране

Лавров обсудит в Женеве мирное урегулирование в Афганистане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 22 ноября 2018, 11:10 — REGNUM  В Женевской конференции по Афганистану в конце ноября примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 22 ноября в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, Лавров в период с 27 по 28 ноября будет находиться с рабочим визитом в Швейцарии.

«Министр примет участие в Женевской министерской конференции по Афганистану, она созывается под эгидой ООН», — сообщила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что международная конференция будет посвящена вопросам мирного урегулирования в Афганистане и другим вопросам, связанным с этой страной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальные представители ЕС заявили, что Женевская конференция по Афганистану является великолепной возможностью, чтобы проанализировать результаты Брюссельской конференции 2016 года и выработать повестку дня, касающуюся мира, безопасности и устойчивого развития.

Читайте также: ЕС: Женевская конференция по Афганистану — важный шаг к миру

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Афганский фактор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить