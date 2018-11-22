Лавров обсудит в Женеве мирное урегулирование в Афганистане

Москва, , 11:10 — REGNUM В Женевской конференции по Афганистану в конце ноября примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 22 ноября в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, Лавров в период с 27 по 28 ноября будет находиться с рабочим визитом в Швейцарии.

«Министр примет участие в Женевской министерской конференции по Афганистану, она созывается под эгидой ООН», — сообщила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что международная конференция будет посвящена вопросам мирного урегулирования в Афганистане и другим вопросам, связанным с этой страной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальные представители ЕС заявили, что Женевская конференция по Афганистану является великолепной возможностью, чтобы проанализировать результаты Брюссельской конференции 2016 года и выработать повестку дня, касающуюся мира, безопасности и устойчивого развития.

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