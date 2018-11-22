В регионах Казахстана могут появиться управления по делам молодежи и семьи

Астана, , 10:59 — REGNUM Во всех регионах Казахстана необходим создать управления по делам молодежи и семьи, заявил министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев на заседании Совета по молодежной политике при президенте республики, сообщает 22 ноября агентство «Казинформ».

Министр считает, что создание комитета по делам молодежи при профильном министерстве сформировало систему управления процессами в молодежной сфере.

Калетаев добавил, что создание управлений по делам молодежи и семьи в регионах обеспечит единую логику в реализации государственной молодежной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Баку открылся азербайджанско-казахстанский молодежный форум. В ходе мероприятия молодежные лидеры и организации двух стран обменяются опытом.

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