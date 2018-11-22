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Одно из самых загадочных убийств: 55 лет назад был застрелен Джон Кеннеди

Политика

Американское сообщество по-прежнему не верит в результаты расследования

Одно из самых загадочных убийств: 55 лет назад был застрелен Джон Кеннеди
Джон Кеннеди со своей женой в лимузине за несколько минут до стрельбы

Вашингтон, 22 ноября 2018, 10:56 — REGNUM  Ровно 55 лет назад — 22 ноября 1963 года — в США было совершено одно из самых громких и загадочных политических убийств. Во время своей поездки в Даллас был застрелен 35-й президент страны Джон Кеннеди.

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В момент, когда раздались выстрелы, глава государства ехал в кабриолете вместе с супругой Жаклин и губернатором штата Техас Джоном Конналли. Специальная комиссия пришла к выводу, что убийцей был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, погибший спустя два дня: он был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби во время его перевода в тюрьму. Однако большинство граждан США не верят результатам расследования и считают, что президент страны пал жертвой заговора.

Также в сюжете: США рассекретили 3 тыс. документов об убийстве Кеннеди

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года национальный архив США опубликовал 2891 ранее засекреченный документ, который связан с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди. Некоторые файлы по указу президента США Дональда Трампа не были опубликованы из-за возможной угрозы безопасности страны. Среди рассекреченных документов находится служебная записка офиса ФБР в Новом Орлеане, датированная 25 октября 1963 года. В ней говорится, что агент бюро работал с кубинскими источниками для получения информации о «Комитете за честную игру для Кубы». У спецслужб США было предположение, что Освальд являлся членом этой организации.

Часть архива была опубликована ранее, в июне 2017 года. Остальные ещё несколько тысяч файлов были обнародованы в апреле 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В США опубликована последняя часть документов по убийству Джона Кеннеди

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Политические убийства
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