Алтайский спикер поддержал эксперимент по налогу для самозанятых

Барнаул, , 10:52 — REGNUM Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко высказался в поддержку федерального закона о налоге для самозанятых. Он полагает, что статус самозанятого позволит гражданину формировать пенсионные накопления, а для территорий налог даст возможность увеличить доходы бюджета. Об этом информирует официальный сайт алтайских законодателей.

По мнению алтайского спикера, эксперимент по введению налога на доходы самозанятых граждан коснётся очень большой категории населения.

«Особенность Алтайского края с его аграрной территорией в большом количестве самозанятых граждан как в сельскохозяйственном секторе, так и в других отраслях. Это сдача в аренду квартир, медицинские услуги и так далее. Думаю, что данный законопроект не надо рассматривать как увеличение налоговой нагрузки, «прессинг» по отношению к этим гражданам», — заявил Александр Романенко.

По его мнению, сама ставка налога для этого недостаточно высока (от 4 до 6 процентов), но это дает возможность людям, которые никак не оформили свою трудовую деятельность, придать легитимный статус свой работе, гарантировать себе медицинское обслуживание, выплачивая взносы на ОМС, и получить по достижении определенного возраста пенсионное обеспечение.

«Посмотрим, как этот закон будет работать в Калужской, Московской областях, но сегодня моя точка зрения — это нормальный процесс», — заключил спикер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пакет законов, направленных на введение нового налогового режима для самозанятых граждан РФ, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, 15 ноября 2018 года. Эксперимент со специальным налоговым режимом сроком на 10 лет коснется четырех субъектов Федерации — Москвы, Московской области, Калужской области и Татарии.

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