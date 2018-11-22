В Токио не назвали Южные Курилы «исконными японскими территориями»

Токио, , 10:45 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Таро Коно воздержался от употребления в отношении южных Курил выражения «исконные японские территории». Об этом сообщает 22 ноября агентство Kyodo.

По словам японского министра иностранных дел, он намерен воздерживаться от высказываний на указанную тему в связи с предстоящими переговорами на высшем уровне.

Ранее стало известно, что встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина состоится в конце ноября на саммите «большой двадцатки» в столице Аргентины.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября стало известно, что большинство японских граждан выступает за активизацию переговоров с РФ по мирному договору на основании советско-японской декларации 1956 года, однако примерно столько же японцев считают, что власти страны должны настаивать на передаче Токио четырех курильских островов.

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