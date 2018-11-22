Алек Болдуин: Трамп — растущая национал-социалистическая опухоль

Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Соединенные Штаты Америки страдают от национал-социалистической опухоли, которая растет с каждым днем. Так охарактеризовал президента СЩА Дональда Трампа в своем Twitter актер Алек Болдуин.

Артист подчеркнул, что уже одно это должно заставить любого приложить все усилия, чтобы «избавиться от Трампа». Болдуин известен пародиями на Трампа в американском развлекательном шоу Saturday Night Live.

https://twitter.com/ABFalecbaldwin/status/1065104232548917248

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября во время выступления в штате Техас американский президент признался, что он — националист. Трамп пояснил, что он против глобалистов, которые, стремясь к власти через «радикальных демократов», не заботятся об интересах собственной страны.

Позже Трамп пояснил, что использовал понятие национализма как гордости за свою родину.

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