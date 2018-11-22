Ввод миротворцев в Донбасс обсудят в «нормандском формате» — МИД Украины

Вена, , 10:04 — REGNUM В ближайшее время состоится встреча, на которой представители стран «нормандской четвёрки» обсудят детали миротворческой миссии в Донбассе, заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время визита в Австрию, сообщило 21 ноября информационное агентство Укринформ.

«Сейчас мы договариваемся о том, чтобы этот вопрос обсуждался в «нормандском формате» на уровне политических директоров. Обсуждение состоится на следующей неделе в Берлине», — рассказал Климкин.

Министр иностранных дел Украины обвинил Россию в блокировании миротворческой миссии в Донбассе, а также в попытках «впихнуть российский протекторат» в тело «свободной демократической европейской Украины».

Напомним, ранее Климкин заявил, что Донбасс невозможно вживить в тело Украины без какого-либо «переходного периода», то есть без изгнания жителей ДНР и ЛНР, а также дерусификации и преследований оставшихся.

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