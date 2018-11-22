В Прикамье Добрянское земсобрание выступило против проекта бюджета края

Добрянка, Пермский край, , 09:53 — REGNUM В Пермском крае единственным депутатским корпусом, который выступил против проекта главного финансового документ региона, стало земское собрание Добрянского района. Как сообщает Добрянский городской портал «Зори Плюс», депутаты не поддержали законопроект о бюджете Пермского края на 2019 год.

«В данном законопроекте значительно уменьшена дотация нашей территории. Выделяют слишком мало денег», — цитирует портал слова заместителя председателя земского собрания Ларисы Лузиной.

По данным издания «Коммерсантъ», объём дотаций Добрянскому району из краевого бюджета сократится почти на 30 млн рублей за счёт стимулирующей дотации. В минфире региона сообщили, что в 2018 году дотация составила 153,1 млн рубля, а в 2019 году планируется в сумме 125,3 млн рубля. Причиной сокращения стали налоговые поступления, которые в районе уменьшились. В министерстве также обратили внимание, что муниципальному образованию в 2019 году увеличат финансирование на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Добавим, проект бюджета на период 2019—2021 годы принят в первом чтении заксобранием Пермского края 18 октября. По данным СМИ, поправок и предложений от Добрянского земсобрания относительно проекта документа не поступало. Более того, администрация Добрянского района одобрила проект бюджета. Несогласие депутатского корпуса не повлечёт никаких правовых последствий. Эксперты полагают, что целью депутатской стратегии было привлечение внимания краевой власти к ситуации в районе и конфликтам местных элит.

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