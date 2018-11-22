Каталония открывает шесть новых посольств

Мадрид, , 09:49 — REGNUM Лиссабон (Португалия), Загреб (Хорватия), Стокгольм (Швеция), Вена (Австрия), Рига (Латвия) и Бейрут (Ливан) станут следующими городами, в которых Женералитет Каталонии разместит свои делегации, известные как «каталонские посольства», сообщает 21 ноября, испанское издание ABC.

Соответствующее решение было принято на еженедельном совещании правительства Каталонии. Таким образом кабинет Кима Торры планирует продвигать свой план по восстановлению и расширению системы политических контактов с зарубежными властями. Подобной тактикой пользовались предыдущие правительства региона, Артура Маса и Карлеса Пучдемона, чтобы, в частности, пропагандировать предполагаемые выгоды независимости Каталонии и наносить вред имиджу Испании.

Каталонский министр по внешнеполитической деятельности, прозрачности и международным связям Эрнест Марагаль из сепаратистской партии ERC уже заявлял о планах насчет посольств, когда только получил свой пост (который он оставит на этой неделе, чтобы сосредоточиться на гонке за должность мэра Барселоны). Нынешние события он охарактеризовал как «вторую фазу»: под первой подразумевалось повторное открытие штаб-квартир в Германии, США, Великобритании, Италии, Франции и Швейцарии. В 2017 году существовавшие там посольства были закрыты правительством Испании, применившим для этого 155-ю статью конституции. Под действие Основного закона страны тогда не подпало только представительство в столице ЕС Брюсселе.

Из шести новых посольств Каталонии четыре будут открыты повторно: это штаб-квартиры делегаций в Лиссабоне (представляющем Португалию), Загребе (представляющем Балканы), Стокгольме (представляющем скандинавские страны) и Вене (представляющей страны Центральной Европы). Еще два посольства будут совершенно новыми: одно будет обращаться из Риги к странам Прибалтики, другое — из Бейрута к странам Восточного Средиземноморья.

Согласно плану, разработанному Марагалем, Женералитет при этом снова проигнорирует правительство Испании, которое он обязан уведомить об открытии новых посольств. В связи с этим министр иностранных дел Жозеп Боррель продолжает тяжбу в Верховном суде Каталонии.

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Как только шесть новых делегаций приступят к своим обязанностям (а это произойдет в течение ближайших недель), каталонское правительство будет располагать уже 13 штаб-квартирами по всему миру. После этого должна начаться третья фаза каталонской экспансии, распространяющаяся на Ближний Восток, Южную Америку и Азию.