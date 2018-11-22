Сеул: Хакеры КНДР — нам не угроза

Сеул, , 09:48 — REGNUM Непосредственной угрозы для кибернетической безопасности Южной Кореи со стороны северокорейских хакеров нет. Об этом заявил 22 ноября на брифинге официальный представитель администрации президента Республики Корея Ким Ый Гём.

Он отметил, что с 20 марта 2018 года уровень кибернетической опасности не повышался. Таким образом он ответил на сообщения некоторых южнокорейских СМИ о том, что хакеры КНДР пытались взломать сети правительства и военного ведомства Южной Кореи в преддверии саммита глав двух государств 27 апреля 2018 года.

Ким Ый Гём заявил, что с тех пор «серьезных попыток» вмешательства в сети Южной Кореи зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в северокорейском Кымгансане прошла встреча представителей неправительственных организаций обеих Корей в рамках Пханмунджомской и Пхеньянской деклараций, подписанных в 2018 году лидерами Севера и Юга Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином. На форуме подчеркивалось, что все партии, организации и деятели обеих сторон должны преодолеть разницу в политических взглядах и позициях и сплотиться во имя национальных интересов.

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