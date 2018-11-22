Власти Австралии расширят полномочия по лишению экстремистов гражданства

Канберра, , 09:35 — REGNUM Власти Австралии объявили о своих планах расширить полномочия правительства по лишению гражданства экстремистов и контроле за передвижениями тех, кто состоял в террористических организациях в Ираке и Сирии, сообщает американское агентство Associated Press.

Соответствующий законопроект представил 22 ноября премьер-министр страны Скотт Моррисон. По его мнению, этот законопроект, а также законопроект по обеспечению безопасности в киберпространстве, должны быть приняты до конца года.

Напомним, 9 ноября в Мельбурне выходец из Сомали напал с ножом на троих прохожих, один из которых погиб. Сам нападавший был застрелен полицией. Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Затем, 20 ноября в том же городе спецслужбы предотвратили теракт. Была арестована группа граждан, которые планировали устроить массовый расстрел мирных жителей.

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