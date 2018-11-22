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Украинский суд оставил в силе запрет въезда для рэпера Басты

Политика

«Неоднозначные высказывания» исполнителя о ситуации на Украине чреваты провокациями, считает суд

Украинский суд оставил в силе запрет въезда для рэпера Басты
Alina Platonova
Рэпер Баста на сцене

Киев, 22 ноября 2018, 09:33 — REGNUM  Запрет въезда на Украину российскому рэп-исполнителю Басте является законным. Такое решение принял украинский суд по иску исполнителя к украинским Службе безопасности и минкульту, сообщают «Украинские новости».

В обращении в суд Василий Вакуленко — таково настоящее имя рэпера — назвал запрет въезда на Украину безосновательным. Граница для него закрыта до лета 2020 года.

Суд отклонил исковые требования, подчеркнув, что как гражданин РФ Вакуленко не пользуется правами и свободами украинских граждан, соответственно, ему не обязаны позволять беспрепятственно перемещаться по стране. Кроме того, «неоднозначные высказывания» исполнителя о ситуации на Украине чреваты провокациями.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года Басте был запрещен въезд на Украину сроком на три года. В январе 2018 года минкульт внес его в список лиц, угрожающих безопасности Украины.

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