Омский депутат о многодетных семьях: истинные и «так называемые»

Омск, , 09:31 — REGNUM Депутат Омского горсовета Алексей Провозин («Единая Россия») прокомментировал своё вызвавшее скандал высказывание о поддержке многодетных семей. Он заявил, что «попытки» противопоставить его высказывание политике президента и установкам «Единой России» вызывают у него «только недоумение».

Как уже сообщало ИА REGNUM, омские массмедиа 21 ноября распространили информацию о том, что депутат горсовета Алексей Провозин не считает нормальной практику предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям за счёт муниципального бюджета. Парламентарий заявил, что «эти многодетные семьи» обошлись Омску в 73 миллиона рублей:

«Я лично не хочу платить за многодетные семьи. Пусть федеральный бюджет и выделяет на них деньги».

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Парламентарий пояснил, что выделяемые многодетным участки должны быть технически готовыми, «но ни муниципальный, ни региональный бюджеты не должны вкладываться в это»:

«Пусть государство платит за это».

На волне широкого общественного резонанса Алексей Провозин попытался оправдаться. Рассуждая о необходимости подведения коммуникаций к участкам для многодетных, он сказал «Новому Омску»:

"Ведь я говорил, что истинно многодетные семьи нужно поддерживать, безусловно. А вот «так называемые», то есть ненастоящие, поддерживать нельзя. Да, многодетная семья имеет право на участок, имеет право его продать. Так вот, покупатель участка, по моему мнению, уже не имеет никаких прав на подведение коммуникаций за счёт бюджета. А таких псевдо-многодетных, к сожалению, очень много. Вот, что возмущает! Кто-то купил участок у многодетной семьи, пользуясь ситуацией, а теперь ему за счёт городского бюджета воду проводить?»

Он подчеркнул, что «омскому бюджету очень бы пригодилась дополнительная господдержка по программам предоставления многодетным семьям участков с коммуникациями».

Между тем, как передаёт «СуперОмск», в омском отделении партии «Единая Россия» «неожиданно» назначили заседание президиума регионального политсовета. Издание предполагает, что срочное собрание может быть связано с неоднозначным заявлением Алексея Провозина.

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