В Крыму считают, что коллапс Украины закончится новым майданом

Симферополь, , 09:27 — REGNUM Действия украинских властей ведут к коллапсу государства, который может окончиться очередным майданом. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, поступающие с Украины сигналы свидетельствуют о том, что «страна неизбежно идет к коллапсу».

«Это (коллапс) может быть реализовано в виде нового майдана, когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине», — цитирует слова Константинова РИА Новости.

Также глава крымского парламента подчеркнул, что очередной виток социально-экономического кризиса на Украине приведет к массовому отъезду из страны ее жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый год страну покидает миллион человек. Глава украинского МИД добавил, что тенденция в ближайшее время сохранится, и назвал ситуацию «катастрофой».

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