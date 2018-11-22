В Якутске достроят инклюзивную школу до конца 2018 года

Якутск, , 09:30 — REGNUM Строительство школы №35 в Якутске, которая должна была быть введена в эксплуатацию в 2015 году, наконец подходит к концу. Объект планируется сдать 25 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Школа №35 — специализированная, в ней будут обучаться дети с особенностями здоровья. Возведён объект на месте старого здания школы, которое уже было ветхим.

На строительство школы было выделено 350 млн рублей, возводило здание на эти деньги ООО «Кинг-95». Готовность объекта на данный момент составляет 85%, завершаются работы по обустройству бассейна и актового зала.

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«Работы ведутся в срок. 25 декабря объект будет сдан в хорошем состоянии и со всем современным оборудованием. Скоро город получит прекрасную школу, построенную на федеральные средства», — отметил в ходе визита на объект замминистра образования республики Владимир Тихонов.

«Трудностей при строительстве не было», — заверил мастер ООО «Кинг-95» Ашот Майтисян.

Как сообщало ИА REGNUM, новое здание инклюзивной школы в Якутск должно было принять первых учеников ещё в 2015 году, но возвести объект помешал земельный спор. Оказалось, что мэрия передала часть принадлежащей школе земли под строительство многоэтажного дома, в результате чего дом возводился, а школа — нет.

Следствие полагает, что постройка жилого дома на школьном участке стала возможной только благодаря незаконным действиям бывшего вице-мэра столицы Якутии по экономике и финансам Егора Попова. Он передал ООО «Товары Саха Якутместпрома» часть территории, на которой планировалось строительство школы. В ноябре 2016 года прокуратура постановила снести многоэтажку, возведённую без документов на строительство, но она до сих пор стоит, а Егор Попов избежал наказания за самовольную передачу строительной компании школьной земли.

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