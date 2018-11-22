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В НАТО выбрали название для российской ракеты «Буревестник»

Политика

Со ссылкой на компетентный источник репортер сообщил, что межконтинентальная ракета будет именоваться SSC-X-9 «Скайфол»

Брюссель, 22 ноября 2018, 09:15 — REGNUM  Специалисты Североатлантического альянса выбрали название для новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Об этом в своем Twitter написал журналист издания The Diplomat Анкит Панда.

Со ссылкой на компетентный источник репортер сообщил, что межконтинентальная ракета будет именоваться SSC-X-9 «Скайфол» (примерное значение на русском — «Падающие небеса»).

Ранее журналист задавался вопросом, каким именно «волшебным способом» Россия решила проблему с выбросами радиоактивных выхлопов «Буревестника».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал о новейших образцах российского стратегического вооружения, среди которых он упомянул авиационный комплекс «Кинжал», МБР «Сармат», крылатую ракету с ядерной энергоустановкой и боевой лазерный комплекс.

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Вооруженные силы России
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