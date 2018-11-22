Троих назначили, одного уволили: изменения в правительстве Дагестана

Махачкала, , 09:07 — REGNUM Очередные кадровые изменения последовали в правительстве Дагестана. Его глава Артем Здунов утвердил своими распоряжениями три назначения и одно увольнение, передаёт 22 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Два человека пополнили штат министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий. Надим Велиханов назначен статс-секретарем — заместителем министра, а Юсуп Супьянов стал заместителем министра — начальником отдела организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

До перехода в республиканское МЧС Велиханов работал начальником отдела промышленности, транспорта и связи в министерстве экономики и территориального развития Дагестана. Супьянов прежде занимал должность замначальника Главного управления МЧС Дагестана в сфере надзорной деятельности и профилактической работы.

Кресло заместителя министра юстиции Дагестана — начальника управления по организационному обеспечению деятельности мировых судей занял Муслим Курамагомедов. До этого он занимал в этом же министерстве должность статс-секретаря — заместителя министра.

Курамагомедов занял место Ризвана Патахова, который освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

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Как сообщало ИА REGNUM 16 ноября новыми заместителями обзавелись двое других министров Дагестана. На должность замминистра по делам молодежи республики назначена Патимат Омарова — кандидат психологических наук, декан факультета дефектологического образования Дагестанского государственного педагогического университета.

Победитель конкурса по формированию резерва управленческих кадров республики Гаджи Султанов стал первым заместителем министра экономики и территориального развития.

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