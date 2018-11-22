Макрон об акции «желтые жилеты» в Реюньоне: военные будут мобилизованы

Реюньон, Франция, , 09:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон дал «непреклонный» ответ на насилие, которое разразилось на французском острове Реюньон, расположенном в Индийском океане, из-за акции протеста «желтые жилеты», выступающих против роста цен на топливо, сообщает Le Figaro.

«То, что происходит в Реюньоне — серьезно. Мы предприняли меры и продолжим их: наши военные будут мобилизованы, чтобы восстановить общественный порядок. Мы будем непреклонны, потому что мы не можем принять сцены, которые видели», — заявил глава государства на своей странице в Twitter.

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Напомним, ситуация на острове Реюньон очень напряженная с момента запуска движения «желтых жилетов». В результате дороги на острове заблокированы, школы и другие учреждения остаются закрытыми. Из-за вспышки насилия префект решил ввести частичный комендантский час с 21:00 до 6:00 в 14 коммунах острова.