Швейцария откладывает Глобальный договор ООН о миграции «в долгий ящик»

Берн, , 08:26 — REGNUM Федеральный совет Швейцарии принял решение не пописывать подписывать Глобальный договор Организации объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции» до окончания парламентских дебатов. Об этом пишет швейцарская газета Schweizer Morgenpost.

21 ноября Федеральный совет объявил, что Швейцария не будет присутствовать на конференции ООН в Марракеше 10−11 декабря, во время которой странами будет подписан договор о миграции. Тем не менее, Швейцария не отвергает договор. Федеральный совет считает, что присоединение к Глобальному договору в интересах Швейцарии. Однако в парламенте страны есть сопротивление.

10 октября власти Швейцарии приняли решение присоединиться к договору, но с определенными оговорками. В соответствии с законом, для этого необходимы консультации Федерального совета с парламентскими комиссиями.

Список стран, официально отказавшихся от подписания Глобального договора ООН о миграции или выразивших подобное намерение: США, Австралия, Китай, Япония, Южная Корея, Израиль, Венгрия, Австрия, Бельгия, Польша, Болгария, Словения, Чехия, Дания, Италия, Хорватия, Нидерланды, Швеция.

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