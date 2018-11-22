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В здании районной полиции Астаны начались антитеррористические учения

Политика

Учения направлены на совершенствование межведомственного взаимодействия

Астана, 22 ноября 2018, 08:14 — REGNUM  В Астане начались плановые антитеррористические учения оперативного штаба по борьбе с терроризмом в здании районного отдела полиции, сообщает 22 ноября издание Zakon.kz.

Учения проходят в период с 10:00 до 13:00 по местному времени (7:00—10:00 по московскому времени). Учения приближены к боевым условиям. Комплекс мероприятий направлен на совершенствование межведомственного взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября на территории международного аэропорта Алма-Аты прошли антитеррористические учения городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Алма-Аты стартовали антитеррористические учения

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