В здании районной полиции Астаны начались антитеррористические учения

Астана, , 08:14 — REGNUM В Астане начались плановые антитеррористические учения оперативного штаба по борьбе с терроризмом в здании районного отдела полиции, сообщает 22 ноября издание Zakon.kz.

Учения проходят в период с 10:00 до 13:00 по местному времени ( 7:00—10:00 по московскому времени). Учения приближены к боевым условиям. Комплекс мероприятий направлен на совершенствование межведомственного взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября на территории международного аэропорта Алма-Аты прошли антитеррористические учения городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

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