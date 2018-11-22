Полиция Акмолинской области Казахстана наращивает сотрудничество с НПО

Кокчетав, Казахстан, , 08:17 — REGNUM Правоохранительные органы Акмолинской области Казахстана укрепляют сотрудничество с неправительственными организациями, сообщает 21 ноября издание BNews со ссылкой на управление внутренней политики региона.

21 ноября в Кокчетаве состоялась встреча руководителей правоохранительных органов с представителями НПО. Активистами в вопросах сотрудничества являются общественные фонды «Луч надежды», «Прометей», и общественные организации «Наше право» и «Женский луч».

В настоящее время неправительственные организации реализуют в Акмолинской области 120 социальных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября аким (мэр) Астаны Бахыт Султанов на VIII Гражданском городском форуме заявил, что в городе будет создан центр поддержки гражданских инициатив.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане создадут центр поддержки гражданских инициатив