Министр образования ФРГ разозлила коллег своими «гомофобными» взглядами

Берлин, , 07:49 — REGNUM Министр образования Германии Аня Карличек подверглась шквалу критики за свои скептические высказывания о воспитании детей гомосексуальными парами, передает канал N-TV 22 ноября.

В эфире передачи Klamroths Konter на N-TV Карличек назвала легализацию однополых браков «поспешной». По ее словам, этот вопрос не в достаточной мере изучен в обществе, в частности его последствия на воспитание детей. Сама Карличек в 2017 году голосовала против легализации однополых браков.

Представители партий «Зеленые» и «Левые» обрушились с критикой в адрес Карличек через прессу.

Это «возмутительное отрицание реальности», раз министр образования не считает достаточно изученными условия жизни детей у однополых пар, заявила представитель «Левых» Дорис Ашельвиль. По ее словам, общество и наука в достаточной степени доказали, что дети «радужных пар» не хуже других. Ашельвиль назвала слова Карличек «дискриминационным вздором» и «предрассудками».

Депутат «Зеленых» Свен Леманн заявил, что Аня Карличек «проспала последние десятилетия».

«Если министр хочет провести обширное исследование, тогда лучше о том, как отсталые взгляды влияют на исполнение служебных обязанностей», — сказал Леманн.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2017 года в Германии вступил в силу закон «брак для всех», легализующий бракосочетания однополых пар. За год в стране было зарегистрировано более 10 тыс. подобных браков.

Читайте также: Год нормальности по версии Мааса: ФРГ отмечает годовщину «брака для всех»