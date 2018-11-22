В США назвали цели разработки новой ядерной доктрины РФ

Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Идея разработки новой редакции политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания нацелена на сдерживание конфликтов, а не на применение Москвой ядерного оружия, считает директор программ России и Евразии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Ольга Оликер.

По ее словам, наличие плана применения такого оружия при определенных условиях не означает, что Москва намерена применять его. Таким образом, подчеркнула эксперт, она посылает сигнал своим потенциальным противникам, что определенные действия с их стороны приведут РФ к применению ядерного оружия.

«Цель состоит в том, чтобы эти действия в итоге не были предприняты, а противник был остановлен, и России не пришлось бы реагировать», — цитирует РИА Новости Оликер.

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Напомним, ранее в Совете Федерации предложили Совету безопасности подготовить новую редакцию «Основ политики РФ в области ядерного сдерживания», которая определяет условия применения Москвой ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что полномасштабный конфликт между США и Россией с взаимным применением ядерных боеголовок может начаться с использования обычного оружия.

По его словам, период ведения боевых действий «обычным оружием» может длиться от нескольких суток до месяца и более.

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