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В Казахстане полиция проводит обыски у лидера оппозиционной партии

Политика

Лидер оппозиционной партии работал в правящей партии «Нур Отан»

Астана, 22 ноября 2018, 07:29 — REGNUM  Правоохранительные органы Казахстана проводят обыски в квартире главы оргкомитета народной социально-демократической партии «Алаш» Сырыма Абдраханова, заявил 21 ноября секретарь оргкомитета партии Адлет Габдулла на своей странице в Facebook.

Габдулла призвал всех неравнодушных поддержать главу партии. Ранее Абдраханов занимал должность инспектора департамента управления активами центрального аппарата правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).

Напомним, Сырым Абдраханов выступил с заявлением о создании партии «Алаш» в конце 2017 года. Политик ранее также был членом совета по защите прав предпринимателей национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

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Политическая жизнь Казахстана
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