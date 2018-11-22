Париж, , 07:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон хочет организовать дебаты о предстоящих преобразованиях, связанных с многолетним энергетическим планированием и законопроектом о мобильности, сообщает Le Figaro.

Полученную информацию подтвердил представитель французского правительства, ссылаясь на масштабную акцию протеста «желтые жилеты».

Глава Франции надеется, что в ходе этих дебатов будут задействованы местные избранные должностные лица, профсоюзы и работодатели.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Франции «призывает к диалогу» участников акции «желтые жилеты», выступающих против повышения цен на топливо. Это делается, чтобы «изменить привычки» французов и в итоге полностью отказаться от ископаемого топлива.

Подробности: Макрон призвал «желтые жилеты» к диалогу