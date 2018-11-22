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Макрон хочет организовать дебаты о предстоящих преобразованиях

Политика

Речь идет о многолетнем энергетическом планировании и законопроекте о мобильности

Париж, 22 ноября 2018, 07:28 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон хочет организовать дебаты о предстоящих преобразованиях, связанных с многолетним энергетическим планированием и законопроектом о мобильности, сообщает Le Figaro.

Полученную информацию подтвердил представитель французского правительства, ссылаясь на масштабную акцию протеста «желтые жилеты».

Глава Франции надеется, что в ходе этих дебатов будут задействованы местные избранные должностные лица, профсоюзы и работодатели.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Франции «призывает к диалогу» участников акции «желтые жилеты», выступающих против повышения цен на топливо. Это делается, чтобы «изменить привычки» французов и в итоге полностью отказаться от ископаемого топлива.

Подробности: Макрон призвал «желтые жилеты» к диалогу

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Политическая жизнь Франции
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