Путин посетит военный технополис «Эра» в Анапе

Москва, , 07:24 — REGNUM Сегодня, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин посетит военный инновационный технополис «Эра» в Анапе, где состоится итоговое совещание по развитию Вооруженных сил РФ, сообщается на сайте Кремля.

В ходе визита глава государства проведет совещание с руководящим составом Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Планируется рассмотреть вопросы реализации госпрограммы вооружений в части капитального строительства объектов военной инфраструктуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании в Анапе военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны России. Технополис занимается разработкой прорывных направлений военной науки.

В технополисе «Эра» уже работают 37 предприятий, в том числе крупные концерны — «Калашников», «Сухой». Военные предприятия приступили к реализации 48 инновационных проектов.

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