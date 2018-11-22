Индийский советник прибудет в Китай для урегулирования споров

Пекин, , 06:18 — REGNUM Индийский советник Аджит Довал прибудет в Китай для участия в предстоящем двустороннем политическом мероприятии, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

Довал прибудет в Китай и пробудет там с 22 по 23 ноября по приглашению члена Госсовета КНР и министра иностранных дел Поднебесной Ван И, сообщил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан.

Индийский политик примет участие в 21-й встрече специальный представителей Индии и Китая по пограничным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай и Индия договорились усилить двустороннее взаимодействие в сферах правоприменения и безопасности во время визита в Нью-Дели министра общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи.

Отметим также, что между Индией и Китаем по-прежнему остается неразрешенным территориальный спор в ряде районов двусторонней границы. Также напряженности между странами способствует тесное сотрудничество Китая с Пакистаном.

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