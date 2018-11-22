Китай и Филиппины будут сотрудничать по нефте-газу в Южно-Китайском море

Пекин, , 06:05 — REGNUM Китай готов к дальнейшему развитию морского сотрудничества с Филиппинами в различных сферах в интересах двух стран, сообщил пресс-секретарь МИД Китая, передает 21 ноября агентство Синьхуа.

Правительства двух стран подписали Меморандум о понимании и сотурдничестве в сфере добычи нефти и газа.

«Страны предприняли новые шаги по освоению и развития нефтегазовых месторождений», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан во время очередного пресс-брифинга, добавив, что стороны продолжат в дальнейшем обсуждать детали этого сотрудничества.

По словам Гэна, Китай также надеется продолжить наращивать взаимодействие с другими странами Южно-Китайского моря, а также улучшать сотрудничество, сделал этот регион местом мира, дружбы и сотрудничества.

Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин в рамках своего турне по странам-участницам ассоциации стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества посетил Филиппины. Визит китайского лидера стал первым за 13 лет и плодотворным для развития двусторонних отношений с Филиппинами.

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