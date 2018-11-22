В США задержаны дети экс-президента Панамы

Майами, США, , 04:24 — REGNUM Двое сыновей экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли были арестованы в американском Майями, теперь им грозит экстрадиция на родину, сообщает агентство Reuters.

Генпрокурор штатазаявил в эфире местного телеканала, что сыновья Мартинелли —— были арестованы. Теперь им грозит экстрадиция в Панаму, где им предъявлены обвинения в отмывании денег. Их адвокат заявил, что не может подтвердить факт ареста.

По данным агентства, панамские власти обвинили сыновей экс-президента в незаконном получении $49 млн от бразильской фирмы Odebrecht, замешанной в крупнейшем коррупционном скандале.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли согласился на экстрадицию из США в Панаму.

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