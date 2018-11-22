Кедми: Польше не стать Израилем, потому что она уничтожила всех евреев

Москва, , 04:12 — REGNUM Никогда Польше не стать «восточно-европейским Израилем», потому что Польша уничтожила всех своих Евреев в свое время, заявил глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Израиль получает от американцев деньги не для помощи Израилю, им дешевле вкладывать в Израиль, чем в НАТО, потому что от нас есть польза, а от НАТО — никакой… Вы никогда не сможете быть Израилем, знаете почему? Ваших евреев уничтожили, а у нас они есть, так что Польша Израилем никогда не будет», — заявил Кедми, отвечая польскому гостю студии, который заявил, что Польша хочет брать деньги от США, чтобы служить им в качестве «восточно-европейского Израиля».

Отметим, что на ток-шоу вновь стал появляться польский эксперт Якуб Корейба, который в 2016 году в эфире «России-1», обсуждая показанный фильм о жертвах среди мирного населения и ополчения в ДНР и ЛНР призывал убивать невинных женщин и детей Донбасса, чтобы «не повадно было». С тех пор он стал появляться на центральном телевидении несколько реже, но теперь вновь его можно видеть на ток-шоу практически каждый день.