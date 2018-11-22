Путин и президент Абхазии обсудили экономические отношения стран

Москва, , 04:03 — REGNUM Российско-абхазские отношения, в частности, экономические вопросы, обсудили главы обоих государств на встрече в Кремле, сообщили в пресс-службе администрации президента РФ.

В ходе встречи российский президент Владимир Путин сказал, что отношения Абхазии и России носят «особый, стратегический, союзнический характер». Говоря об экономическом аспекте, президент России отметил:

«Товарооборот у нас растёт, но, в общем, небольшими темпами — пять процентов в прошлом году, два процента за 9−10 месяцев текущего года. Предприятия, правда, наши работают там, 300 предприятий, но я думаю, что этого недостаточно».

Президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал, что с момента прошлой, августовской встречи, в стране успешно идет работа по линии инвестпрограммы. Есть уже объекты, которые приступили к работе — «особенно в части, касающейся аграрного сектора».

«Работы, о которых мы с Вами говорили, по линии информационно-координационного центра, оборонного ведомства, которые непосредственно сейчас активно работают, за этот год проведено более 94 мероприятий, которые свидетельствуют об интенсивности взаимоотношений между нашими военными ведомствами», — сказал Хаджимба.

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