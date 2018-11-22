Куба может попасть под американские санкции из-за Венесуэлы

Вашингтон, , 04:05 — REGNUM Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность ввести санкции против военных и разведывательных структур Кубы за помощь венесуэльскому правительству, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, под санкции могут подпасть кубинские генералы, которых США подозревают в консультировании правительства Венесуэлы по вопросам борьбы с политической оппозицией. Список лиц, который может подпасть под санкции пока не известен. Пресс-служба Белого дома также отказалась от комментариев агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября американские СМИ заявили, что Соединенные Штаты могут объявить Венесуэлу спонсором терроризма за связи с ливанским движением «Хезболла». Отмечалось, что эту инициативу продвигает группа республиканских политиков.

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