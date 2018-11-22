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Куба может попасть под американские санкции из-за Венесуэлы

Политика

Якобы кубинцы давали советы венесуэльским властям по подавлению оппозиции

Вашингтон, 22 ноября 2018, 04:05 — REGNUM  Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность ввести санкции против военных и разведывательных структур Кубы за помощь венесуэльскому правительству, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, под санкции могут подпасть кубинские генералы, которых США подозревают в консультировании правительства Венесуэлы по вопросам борьбы с политической оппозицией. Список лиц, который может подпасть под санкции пока не известен. Пресс-служба Белого дома также отказалась от комментариев агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября американские СМИ заявили, что Соединенные Штаты могут объявить Венесуэлу спонсором терроризма за связи с ливанским движением «Хезболла». Отмечалось, что эту инициативу продвигает группа республиканских политиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон планирует объявить Венесуэлу спонсором терроризма — СМИ

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Санкции США против Венесуэлы
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