Кедми: Россия — не «умный Еврей», лезет в каждый клуб, где ее не хотят

Москва, , 03:54 — REGNUM Россия лезет во все организации, где ее не хотят видеть, не ждут, не уважают и не любят, заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Если международная организация начинает предпринимать действия, которые наносят ущерб России, а Россия от членства в этих организациях кроме позора и… под эгидой различных международных организации плевков в себя [не получает], зачем ей это надо? Один умный еврей сказал в 30-е годы, когда в Америке сплошь и рядом были клубы, которые не принимали евреев: «Я никогда не попрошу членства в том клубе, который меня не хочет». Но Россия лезет в каждый клуб, где ее не хотят. Что дает России членство в Совете Европы, я своими мозгами не могу понять!», — заявил Кедми.

Он также предложил подвести итог, что получила Россия от заседаний в Совете Европы с правом голоса и от ее участия после того, как её права голоса лишили в связи с государственным переворотом на Украине и началом гражданской войны на Донбассе. Кедми уверенно заявил, что никто никаких приобретений или утрат в связи с этим всем назвать не сможет.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия «не доставит радости» тем, кто желает ее исключить из Совета Европы, и сама из него уйдет. Однако никто из российских политиков так и не смог вразумительно объяснить зачем мы вообще вступали в эту организацию. Однако, с учетом того, что постсоветская Россия создавалась под интеграцию в Европу, то членство в СЕ есть ни что иное, как один из терминалов интеграции.

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