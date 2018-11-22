Четверг, 22 Ноября 2018 года
05:07:07 МСК

Спецпрокурор Мюллер настаивает на тюремном сроке для экс-советника Трампа

Политика

Пападопулос должен сдержать обещание

Спецпрокурор Мюллер настаивает на тюремном сроке для экс-советника Трампа
Флаг США

Вашингтон, 22 ноября 2018, 03:40 — REGNUM  Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование дела по якобы российскому вмешательству в американские выборы президента в 2016 году, обратился в суд с просьбой отклонить отсрочку от тюрьмы экс-советника Трампа Джорджа Пападопулоса, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, коллеги Мюллера считают, что Пападопулос пытается избежать тюрьмы, на заключение в которой ранее дал согласие.

«Обвиняемый получил то, что он просил. Заставить его сдержать обещание — не является нарушением», — говорится в ходатайстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос был приговорен к 14 дням тюремного заключения за дачу ложных показаний представителям ФБР по делу о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Помимо двух недель заключения ему назначили 200 часов общественных работ и штраф размером в $9,5 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-советника Трампа приговорили к двум неделям тюрьмы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика и политическая борьба в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить