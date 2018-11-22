Спецпрокурор Мюллер настаивает на тюремном сроке для экс-советника Трампа

Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование дела по якобы российскому вмешательству в американские выборы президента в 2016 году, обратился в суд с просьбой отклонить отсрочку от тюрьмы экс-советника Трампа Джорджа Пападопулоса, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, коллеги Мюллера считают, что Пападопулос пытается избежать тюрьмы, на заключение в которой ранее дал согласие.

«Обвиняемый получил то, что он просил. Заставить его сдержать обещание — не является нарушением», — говорится в ходатайстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос был приговорен к 14 дням тюремного заключения за дачу ложных показаний представителям ФБР по делу о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Помимо двух недель заключения ему назначили 200 часов общественных работ и штраф размером в $9,5 тыс.

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