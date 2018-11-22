Госдеп призвал не затягивать переговоры по ситуации в Йемене

Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Порт Ходейда в Йемене должен быть передан «нейтральной стороне», говорится в заявлении о главы пресс-службы госдепа Хизер Науэрт.

В заявлении сказано, что передача «нейтральной стороне» необходима «для ускорения распределения помощи» в условиях гуманитарного кризиса и для предотвращения использованию его для незаконного ввоза оружия.

«Стороны не должны больше затягивать переговоры», — сказано в заявлении Науэрт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября представители йеменского правительства и хуситов заявили о готовности к мирным переговорам в Швеции под эгидой ООН. Условие — каждая из сторон должна остановить военные действия против другой.

Однако уже на следующий день в районе Ходейда столкновения между хуситами и арабской коалицией возобновились.

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