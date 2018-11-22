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Президент Сербии назвал состояние в регионе тяжелейшим за последние 10 лет

Политика

Мирный диалог – это не слабость, а единственный выход

Белград, 22 ноября 2018, 03:21 — REGNUM  Тяжелейшей за последние десять лет назвал ситуацию в регионе сербский президент Александр Вучич, сообщает kurir.rs.

Комментируя введение властями Косово стопроцентных пошлин на сербские товары, Вучич заявил:

«Думаю, это самая тяжёлая ситуация для нас за последние десять лет».

По его словам, нужно сохранять спокойствие в стране, а с Приштиной нужен мирный диалог, который не является проявлением слабости, а просто другого выхода нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября косовский премьер-министр Рамуш Харадинай объявил о введении 100%-ных пошлин на товары, которые не включены в список международных брендов, из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Читайте ранее в этом сюжете: Косово ввело пошлины в 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины

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Косово
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