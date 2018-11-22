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Британский минфин заявил о возможной отмене Brexit

Политика

В результате политического кризиса

Британский минфин заявил о возможной отмене Brexit
Brexit

Лондон, 22 ноября 2018, 03:06 — REGNUM  Выход Великобритании из состава Евросоюза может не состояться, если проект соглашения по Brexit не получит одобрения парламента, сообщил глава британского минфина Филипп Хаммонд в эфире телеканала ITV.

Он заявил, что неодобрение сделки парламентом может грозить стране политическим кризисом, который приведет к отмене Brexit. Он подчеркнул, что выход страны из ЕС обойдется Великобритании потерями в десятки миллиардов фунтов стрелингов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября проект соглашения между Лондоном и Брюсселем по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС получил одобрение 27 стран — членов Евросоюза. По словам представителя ЕС на переговорах по Brexit Мишеля Барнье, проект соглашения носит «справедливый и сбалансированный характер».

Читайте ранее в этом сюжете: Все страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit

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Выход Великобритании из Евросоюза
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