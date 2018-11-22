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Анкара, Баку и Тбилиси заявили о «неприкосновенности границ и суверенитете»

Политика

Глава Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая на встрече с главами Генштабов Азербайджана и Турции подчеркнул, что трехстороннее сотрудничество олицетворяет безопасность в регионе

Анкара, Баку и Тбилиси заявили о «неприкосновенности границ и суверенитете»
Иллюстрация:  mod.gov.az

Баку, 22 ноября 2018, 01:02 — REGNUM  Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов считает стратегическим военное партнерство с Турцией и Грузией.

«Сегодняшняя встреча — показатель высокого военного стратегического партнёрства наших стран. Главная цель нашей встречи — обсуждение региональной стабильности, углубление сотрудничества на высоком уровне», — сказал Гасанов 21 ноября в Баку на встрече с главами Генштабов Грузии и Турции.

Он также отметил, что на встрече еще раз была заявлена неприкосновенность границ и суверенитет стран.

Как сообщает «Интерфакс Азербайджан», начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер в свою очередь выразил заинтересованность Анкары в расширении данного сотрудничества.

«У нас очень плодотворное сотрудничество. Мы собрались здесь, чтобы обсудить глобальные, региональные вопросы. Мы достигли высокого стратегического военного сотрудничества, как в двухстороннем, так и многостороннем формате. Впредь мы будем только прилагать усилие на развитие этого сотрудничества», — добавил он.

Глава Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая подчеркнул, что трехстороннее сотрудничество олицетворяет безопасность в регионе.

«Мы будем активно участвовать в военных учениях, которые обладают особой значимостью в сфере обмена опытом. В регионе повышаются угрозы, объединив усилия мы можем их пресечь», — отметил он.

Чачибая выразил благодарность Азербайджану и Турции за поддержку территориальной целостности.

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