Доля гражданской продукции «Ростеха» к концу года может дойти до 29%

Москва, , 00:49 — REGNUM Доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в госкорпорации «Ростех» уже в этом году может составить 29%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК.

Заседание прошло 21 ноября. В своем выступлении президент напомнил о задаче, которая была им поставлена в 2016 году в послании Федеральному Собранию — для предприятий ОПК нарастить выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

В послании говорилось, что к 2020 году доля такой продукции должна составить 17%, к 2025 г. — 30%, а к 2030 г. — 50%. И ряд предприятий уже в 2018 году выходит на уровень, запланированный двумя годами позднее.

«Так, согласно прогнозу, доля гражданской продукции «Ростеха» вплотную приблизится к 29%, а в целом по ОПК эта доля должна составить 20,7%», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил обязать государственные организации закупать часть гражданской продукции у предприятий ОПК.

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