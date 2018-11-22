США выделило Армении $8 млн в преддверии парламентских выборов

Ереван, , 00:30 — REGNUM Правительство США выделило $8 млн для поддержки избирательных и политических процессов в Армении. Об этом сказал временный поверенный посольства США в Армении Рафик Мансур на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Армении Тиграном Мукучяном, в которой также участвовал глава армянского офиса агентства США по международному развитию (USAID) Дебора Гризер.

«Стороны обсудили выделяемую США помощь в преддверии парламентских выборов 9 декабря и сотрудничество с правительством Армении. В сентябре было подписано соглашение об оказании помощи в проведении выборов в размере $8 млн», — говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Армении.

Отмечается, что это новое соглашение дополняет выделенные в июне $640 тыс., которые были предоставлены правительству Армении для поддержки процессам переходного периода, в том числе, и парламентских выборов. Также эти средства были направлены на финансирование независимых исследований общественного мнения, обучение стратегической коммуникации и обеспечении коммуникации групп гражданского общества в вопросе наблюдения за выборами.

«Текущая и долгосрочная поддержка правительством США избирательных и политических процессов говорит о нашей приверженности прочному партнерству с правительством Армении. Рад, что USAID как во время выборов в Совет старейшин Еревана, так и на грядущих досрочных парламентских выборах смог помочь в подготовительных вопросах ЦИКу и правительству Армении», — сказал Мансур.

Правительство США в сотрудничестве с Международным фондом электоральных систем (IFES) помогает ЦИКу также в вопросах изучения членов избирательных комиссий, разработки информационных материалов для избирателей и подготовки социальных реклам.

«Мы готовы с местными структурами, расширяя их возможности, чтобы они могли эффективно действовать, как только появится необходимость в поддержке. USAID продолжит сотрудничество с ЦИКом и поддержку избирательным реформам в долгосрочной перспективе. Мы будем тесно сотрудничать с другими донорами для обеспечения всесторонней и взаимодополняющей поддержки, которая принесет пользу всем в Армении», — сказала Гризер.