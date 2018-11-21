Как украинская власть и граждане Украины друг у друга по карманам шарят

Марьян Сидорив, , 23:41 — REGNUM

Одной из основных причин могучего скачка Китая из феодализма в постиндустриальное общество был «феномен хуацяо». Хуацяо — это китайцы, живущие и зарабатывающие за границей. Отец китайских реформ, Дэн Сяопин писал, что «Китай имел немного возможностей для бурного развития, но отличался от других стран мира наличием десятков миллионов патриотических соотечественников, живущих за пределами Китая».

Комплимент «дедушки Дэна» имеет вполне материальную основу. Хуацяо много: традиционно называемая цифра — порядка сорока миллионов. И, что куда более важно, из двухсот богатейших людей мира шестнадцать — это предприниматели из китайской диаспоры в Юго-Восточной Азии. Именно хуацяо в «героический» период экономической истории Китая (1979−2000 годы) принесли в Китай примерно 500 миллиардов долларов, что сыграло не последнюю роль в росте китайского ВВП со $178,3 миллиардов в 1979 году до 1211 миллиарда долларов в году 2000-м. Ныне считается, что до 80% прямых инвестиций в китайскую экономику — это деньги хуацяо. И этот источник совсем не иссяк: по подсчетам экономистов, зарубежные китайцы сосредоточили в своих руках от 1,5 до 2 триллионов долларов США как в валюте, так и в ценных бумагах и производственных мощностях.

В Украине своих «хуацяо» еще больше, во всяком случае в процентном отношении. Министерство социального развития считает, что их три миллиона, ООН — что шесть. Плюс миллионы сезонных трудовых мигрантов. Которые привозят в Украину до 13-ти (оценка Минсоцполитики). Полагаю, что эта цифра не учитывает потока кэша.

Но китайцы «думают на века», поэтому создали рациональную и комплексную систему взаимоотношений «государство — хуцаяо»: там государство даже не считает необходимым знать о том, сколько у мигранта гражданств, два или более. Украинцы мыслят «до следующих выборов», поэтому во главу угла ставят задачу присосаться к этому денежному потоку. Вгоняя население в настоящую панику.

Государство Украина пытается хотя бы частично купировать им же созданную проблему практической невозможности для населения в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги, которые уже уверенно перешагнули порог в сорок процентов от доходов граждан. Делается это посредством субсидий. Но граждане тоже не лыком шиты, и на субсидии претендуют все. В том числе и семьи трудовых мигрантов, получающих деньги от родственников, работающих за рубежом. И эти деньги в декларациях граждан, которые обращаются за субсидиями, не отражены. В результате, субсидия им назначается в большем размере, нежели это могло бы быть, если бы они честно задекларировал свои доходы.

Министр социальной политики Андрей Рева в середине ноября заявил, что «те, кто желает получить субсидию, обязаны декларировать все свои доходы: как те, которые они получают в Украине, так и те, которые они получают из-за границы».

Ну, Рева — это персонаж известный, тот самый, который упрекал украинцев, что они слишком долго живут и слишком много едят. В своем «пассаже о зарубежных доходах» Рева ничего нового не открыл: декларирование доходов, полученных за рубежом, это давнее требование Налогового кодекса Украины (cтатья 13.3) и закона «О внешней трудовой миграции» (статья 19).

Но мудрец Рева, судя по пресс-репортажам, еще и заявил, что эти средства тоже следует считать доходами физических лиц и они должны облагаться налогом. А вот здесь — стоп. Украинским законодательством предусмотрено, что положения действующих международных договоров Украины, которыми регулируются вопросы налогообложения, превалируют над положениями действующего налогового законодательства. И если мигрант честно оплатил все свои налоговые обязательства в стране пребывания, то какое отношение к оставшимся деньгам имеет правительство страны проживания? Тем более, что во всем «цивилизованном мире» (а ведь мы ломимся туда, правда?) принимаются законы об избегании двойного налогообложения. Украина их тоже напринимала, но об этом — чуть позже.

Пассаж Ревы — это конечно только слова, но в украинском сегменте интернета давно ходит скан письма одной из налоговых инспекций Тернопольской области «О предоставлении декларации», где физическому лицу напоминается о его обязанности представить налоговую декларацию. Причем в случае не предоставления таковой «контролирующий орган самостоятельно определяет сумму налогового обязательства», плюсуя к ней штраф в размере 25% от такой суммы.

Как может «самостоятельно определяться» обязательство? Вариантов много, и один из самых крутых предположил Игорь Беркут, лидер партии «Великая Украина»:

«На границе, на основании данных компьютерной системы сразу видно, сколько они отсутствовали в стране и в какую страну они выезжали. И так, предположим, возвращается какой-то гастарбайтер из Португалии к себе в Ивано-Франковск, приезжает на границу, и пограничник и таможенная служба сразу видят: он отсутствовал восемь месяцев. Берем среднюю зарплату по Португалии, например 2000 евро (ого!!! — М.С.), Умножаем на 8, получается 16 000 евро. И вводим налог 30%. Потому что этот человек восемь месяцев не платил налоги в Украине. Избегал уплаты. Сразу получаем сумму в 4800 евро». Вот такая получается «самостоятельность».

И кстати… В процитированном налоговом «письме счастья» нет НИ СЛОВА об избежании двойного налогообложения, о праве любого гастарбайтера зачесть в отечественной декларации те налоги, которые были уплачены за рубежом. А в нынешней Украине население на основании своего опыта убедилось в величии одного из «законов Мерфи» — «если неприятность может произойти, она обязательно произойдет». Правда в украинской действительности он принял форму «Если можно принять закон, выкачивающий деньги из населения — он будет обязательно принят». Отсюда и элементы паники в широких кругах украинских заробитчан.

В этой истории нет не правых, ни виноватых. Граждане пытаются обмануть государство, мошеннически выпрашивая у него коммунальные субсидии, даже не имея на это особых оснований. Государство пытается присосаться к деньгам, к которым не имеет никакого отношения: не оно создало условия для их появления на территории Украины! И любая попытка изъятия хотя бы части этих денег может привести только к одному результату — мигранты начнут вывозить свои семьи в страну пребывания. Пример-то «на глазу» — афро-азиатские беженцы целыми гаремами вывозят! Но тогда государство лишиться денег «украинских хуацяо».

Дальше — чисто личное. В принципе ситуация тупиковая, во всяком случае — с нравами нынешней власти. Но я на стороне граждан, хотя еще те мошенники… Но они выживают, а государство грабит! Поэтому в заключение — информация о нескольких соглашениях, об избежании двойного налогообложения со странами, наиболее популярными среди украинских трудовых мигрантов. Авось пригодится!

Польша — Конвенция между Правительством Украины и Правительством Республики Польша об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений, подписана 12.01.1993 года. Вступила в силу 11.03.1994.

года. Вступила в силу 11.03.1994. Россия — Соглашение между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов, подписана 8 февраля 1995 года. Вступила в силу 03.08.1999.

Испания — Конвенция между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Испании об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, подписана 1 марта 1985 года, редакция от 11.01.2000 . Действует в Украине в соответствии со 7-й статьей Закона Украины «О правопреемстве Украины».

. Действует в Украине в соответствии со 7-й статьей Закона Украины «О правопреемстве Украины». Китай — Соглашение между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество, подписана 4 декабря 1995 года, вступила в силу 18.10.1996.

Португалия — Конвенция между Украиной и Португальской Республикой об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал, подписана 9 февраля 2000 года. Вступила в силу 11.03.2002.

Киев