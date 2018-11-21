Болгарию обещают принять в Шенген весной 2019 года

София, , 23:05 — REGNUM Болгария присоединится к Шенгенскому соглашению до окончания мандата Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера. Об этом 21 ноября сообщает болгарская газета «24 часа» со ссылкой на высокопоставленные источники в Брюсселе.

По информации издания, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Цветан Цветанов на конгрессе Европейской народной партии в Хельсинки провели ряд важных встреч, в том числе с главой МВД Германии Хорстом Зеехофером, во время которых им было обещано, что республика сможет присоединиться к Шенгену до выборов в Европарламент, намеченных на май 2019 года.

При этом уточняется, что пока Болгария присоединится к Шенгену только по воздуху. Это означает, что паспортные проверки граждан Болгарии будут отменены, а пассажиры авиарейсов из Софии в страны шенгенской зоны и обратно не будут проходить пограничный контроль.

Как отмечает издание, перспектива присоединения страны к сухопутной Шенгенской зоне остаётся туманной в виду того, что граница Болгарии является внешней границей Евросоюза на юге и при этом продолжает испытывать давление со стороны нелегальных мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года Европарламент одобрил частичное присоединение Болгарии и другого давнего кандидата — Румынии — к Шенгенской визовой информационной системе. Уполномоченным органам двух стран было предоставлено право получать из информационной системы Шенгена данные о разыскиваемых лицах и тех, кому было отказано в получении шенгенских виз, но без возможности изменять, удалять или вводить новые сведения. Полноценное присоединение обеих стран к Шенгенскому соглашению уже многократно откладывалось на протяжении последних лет.