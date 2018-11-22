Четверг, 22 Ноября 2018 года
08:50:08 МСК

И у Финляндии нашлись территориальные претензии к России: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 8:00

И у Финляндии нашлись территориальные претензии к России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 22 ноября 2018, 08:00 — REGNUM  

Следующий выпуск слушайте в 11:00 (мск).

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/893.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы главы Интерпола – средневековье и позор? Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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