И у Финляндии нашлись территориальные претензии к России: Радио REGNUM

Москва, 22 ноября 2018, 08:00 — REGNUM
- Киев призвали не обострять ситуацию в Азовском море;
- Вьетнам и Россия — о большом потенциале для развития торговли;
- В Финляндии покушаются на Карелию и часть Мурманской области;
- В России готовят рекомендации по подаркам депутатам;
- Под Воронежем обрушился мост — есть пострадавшие.
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