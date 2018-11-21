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В Верховной раде предложили запретить капелланов УПЦ МП

Политика

Нападки на церковь Московского патриархата со стороны киевской хунты продолжаются

Киев, 21 ноября 2018, 23:06 — REGNUM  Капелланы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) должны быть запрещены, заявил глава подкомитета Верховной рады по вопросам военной безопасности и обороны Юрий Береза, сообщает 21 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, депутат предложил сделать работу капелланов УПЦ МП неправомочной и запретить ее. Глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что после создания автокефальной церкви «проблема» будет «решена».

Напомним, ранее некоторые представители Киева заявляли, что после создания автокефальной церкви на Украине никакого притеснения УПЦ МП не будет. Однако в Верховной раде уже предлагают переименовать церковь в «филиал» РПЦ, а также забрать у нее имущество.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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