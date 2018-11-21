Город мечты или обман потребителя: в Петербурге представили Стратегию-2035

Карина Саввина, , 23:10 — REGNUM

Смольный подготовил Стратегию развития Санкт-Петербурга до 2035 года. В нее заглянули депутаты городского парламента и ничего там не нашли.

Стратегия на новый лад

Вице-губернатор Михаил Мокрецов пришел в Законодательное собрание 21 ноября, чтобы представить депутатам Стратегию-2035. Вообще, это должен был быть его последний рабочий день — заявление об увольнении по собственному желанию уже давно лежит в отделе кадров Смольного. Правда, сроки расставания по предложению врио губернатора чуть-чуть сдвинули, и вот Мокрецов, возможно, в последний раз, появился в ЗакСе.

Представленный им документ нужен, чтобы определить, что случится с Петербургом в течение нескольких десятилетий. С опорой на стратегию формируется Генплан, по которому строится новое жилье, детские садики и школы, появляются или пропадают рабочие места, станции метро, дороги и вокзалы.

Предыдущую Стратегию-2030 с помпой представлял Георгий Полтавченко, шел с ней на выборы в 2014 году. Но вот Полтавченко ушел, можно «уйти» и его Стратегию, решили в Смольном. Мокрецов попытался объяснить, почему. Во-первых, нужно синхронизироваться с «горизонтом стратегического планирования РФ», который разработан до 2045 года. К тому же, за прошедшее с 2014 года время на Россию начали оказывать «беспрецедентное внешнее давление», нарастают торговые войны.

«Всё это приводит к изменениям макроэкономической ситуации в стране, необходимо принимать эти вызовы и реагировать на них», — объявил Мокрецов. Еще двумя причинами для новой Стратегии стали четвертая индустриальная революция и «майский указ» Владимира Путина.

Смольный трудился над документом два года, привлек зарубежную фирму-аудитора и потратил 50 млн рублей из средств налогоплательщиков. Из Стратегии-2035 следует, что генеральная цель — повышение качества жизни горожан. Стратегия, можно сказать, лицом повернута к петербуржцам.

Чиновники собираются делать ставку на технологический прорыв, создание красивой городской среды, сохранившей историческую индивидуальность, открытость новым идеям и талантам, чтобы Петербург мог конкурировать с крупнейшими городами планеты. Для этого, по словам Мокрецова, к 2035 году, например, значительно вырастет доля населения, занимающегося физкультурой, очереди в школы и детсады исчезнут. «По доступности, комфорту и эффективности транспортная инфраструктура Петербурга в 2035 году должна соответствовать уровню ведущих мегаполисов мира», — объявил уходящий через несколько дней вице-губернатор.

Михаил Мокрецов одновременно признал, что трубы, например, в Петербурге очень старые, в кипятке при прорывах уже не просто обвариваются, а погибают люди, обеспечить жильем горожан, согласно запланированным ранее показателям, пока так и не удалось, но все эти проблемы к 2035 году должны быть решены благодаря Стратегии. В принципе, Михаил Мокрецов мог говорить вообще всё что угодно.

Профанация с декларацией

К финалу выступления Мокрецова подозрения об осуществимости Стратегии-2035 закрались, видно, даже у единороссов. Депутат Сергей Никешин недопонял, что будет с так называемыми «полицентрическими», самодостаточными территориями, которые должны — согласно документу — разрастись в Петербурге как грибы после дождя. Здесь документ входит в непонятное противоречие с Генпланом.

В пример Никешин привел производственную зону «Каменка». В Генплане Петербурга на ней все еще нарисован мусоросжигательный завод I класса опасности, причем с санитарной зоной аж в 3 км. «То есть, фактически это полностью убивает эту территорию, указанную в Стратегии как территория перспективного развития. Более того, оно ее делает депрессивной. В радиусе, по сути, 40 квадратных километров там нельзя будет ничего развивать», — уточнил Никешин.

Мокрецов заметил, что это очень «интересный момент», и о первичности Генплана или Стратегии спорят даже на федеральном уровне. «Но то, что вы сказали, момент с «Каменкой», конечно, в Стратегии никак не будет описан», — просто и понятно разъяснил Мокрецов.

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Он не скрывал: стратеги Смольного декларируют полицентричность, они не занимаются нюансами. Нюансы — задача авторов Генплана. Это они будут уже потом, после ухода Мокрецова, думать, как из депрессивной территории с «мусорным» заводом сделать цветущую зону перспективного развития.

«Игорь Николаевич — урбанист у нас известный в городе и в стране, — улыбнулся Мокрецов в сторону вице-губернатора Игоря Албина, который пока, кажется, все-таки не увольняется. — Если позволите вам адресовать этот вопрос в будущем? Он, наверное, даст пояснения».

Игорь Николаевич пояснений не дал. «Меня не покидает ощущение профанации всего процесса», — произнес из зала депутат Максим Резник («Партия роста»).

Запад — пример и угроза

На этом заседании Заксобрания в течение пары часов Резник должен был, как и остальные 49 народных избранников, рассмотреть Стратегию-2035, Генеральный план города и поправки в проект бюджета на следующие три года. Кажется, на него это давило.

«Всё в последний момент. Но вопрос не об этом. Хотелось бы понять, какое отношение эта стратегия к реальности имеет?», — уточнил Резник. Он напомнил, что врио губернатора Александр Беглов неоднократно заявлял, что важнее всего — охранять сознание населения, особенно молодежи, от влияния извне. «Я сейчас не комментирую это дремучее высказывание в целом, но хотел бы понять, какие меры в Стратегии предусмотрены для защиты сознания населения от влияния Запада», — спросил Резник.

В отличие от Александра Беглова, Михаил Мокрецов темой защиты граждан от вражеской пропаганды никогда не занимался, в круг его профессионального внимания это не входило. Так что ответить по тексту документа он не смог.

Успешно с этой задачей справился «яблочник» Борис Вишневский. Он обнаружил, что на страницах 101 и 102 нарисовался город-мечта, в котором петербуржцы окажутся в 2035 году, и к Западу он имеет самое прямое отношение.

Согласно стратегии, к этому времени «Санкт-Петербург достиг позиций европейских городов по основным характеристикам качества жизни, например, здоровье, семейная жизнь, общественная жизнь, уровень занятости, политические и гражданские свободы». Вишневского позабавили эти формулировки.

«Выберете что-нибудь одно из двух. Либо мы ставим цель защититься от тлетворного влияния Запада, либо достичь позиций таких, как в европейских городах. Особенно по уровню политических и гражданских свобод — что-то я ничего не нашел в этой Стратегии», — сказал Вишневский.

…В какой-то момент Михаил Мокрецов заявил, что недовольные вполне могут выступить со своими поправками и предложениями ко второму чтению, Смольный препятствовать не будет. Забегая вперед, можно сказать, что на поправки дадут несколько дней, так что шансов на это немного.

Руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева посоветовала коллегам даже не пытаться. «Этот документ вообще не стоит обсуждения. Это никакой не документ стратегического планирования. Это даже не реферат. Он, как мы учили студентов, хотя бы не должен иметь противоречий между первым и вторым абзацем. Такое впечатление, что авторы не то что не знают, как писать стратегию, они не знают даже тех, кто это знает», — объявила Дмитриева.

Например, Смольный попытался применить там SWOT-анализ, то есть оценку сильных и слабых сторон, угроз и возможностей для города. Но даже с этим не справился, считает профессор Дмитриева. «Сильная сторона Петербурга — квалифицированные кадры. Слабая сторона — дефицит квалифицированных кадров. Это на одной и той же странице, разница в два абзаца», — процитировала депутат.

ВВП на грани фантастики

«Справоросс» Алексей Ковалев отвлекся от текста и обратил внимание на один из слайдов презентации, которую в Мариинском дворце уже нарекли «весёлыми картинками». Депутат заметил, что бюджет города к 2035 году должен увеличиться в 3,4 раза. Ковалев удивился и принялся искать доказательства того, что это возможно хотя бы чисто арифметически. В ответ глава комитета по экономическому развитию Иван Филиппов сослался на долгосрочные прогнозы развития Петербурга.

«Кто прогноз делал? Почему он увеличится в 3,4 раза? Я не понимаю. Что, три «Газпрома» к нам придут, четыре РЖД?», — не унимался Ковалев. «Shell!», — подсказали ему с места название иностранного нефтяного гиганта. Чиновники и депутаты принялись переругиваться.

«Что, в три раза у нас ВВП увеличится? — восхитился Ковалев, ухватив суть одного из аргументов. — В три раза увеличится ВВП страны к 2035 году?». Он не мог поверить. В зале раздался истерический смех. Микрофон Ковалеву отключили.

Парламентариев интересовало: что же случилось с целями предыдущей Стратегии-2030? Если они не были достигнуты, то почему? Но Михаил Мокрецов и здесь не смог удовлетворить их любопытство. Он согласился, что Стратегия-2030 не закончена ни по сроку исполнения, ни по этапности, которой, кстати, там вообще не было. «Мы ставили цели на горизонте в 30 лет, а фактически исполняли ее 4 года. Конечно, системы оценки не было создано, мы ее не применяли», — спокойно отозвался вице-губернатор.

Грёзы школьника о фасоли

Дошла очередь и до Александра Рассудова из фракции КПРФ. Забрезжил шанс на профессиональную оценку, ведь в бытность председателем совета директоров строительной компании «Лидер Групп» он отвечал за стратегические вопросы развития.

Рассудову Стратегия-2035 напомнила дневник наблюдения роста фасоли. «Это описание ключевых городских проблем без предложения каких-либо действенных и пошаговых механизмов их решений. Те редкие цифры — что удивительно для Стратегии в целом — не имеют никакого обоснования или мотивировки под собой», — сказал Рассудов.

Он напомнил, что «несколько понимает в менеджменте» и «имеет некоторое представление» о том, как пишутся подобные документы. Так что примененный SWOT-анализ, который до него разгромила Дмитриева, считает неприемлемым. Здесь уместен SMART-анализ, сыпал терминами Рассудов.

«А раз его нет, мы не видим ни конкретных показателей, к чему мы стремимся, ни того, как мы к ним будем идти, как их действенно измерять, когда достигнем расчетной точки», — сказал экс-предприниматель. Он сочувственно взглянул в сторону строительного блока Смольного. Там сидели глава НИПЦ Генплана Юрий Бакей, глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев и вице-губернатор Албин. Рассудов не понимал, как они будут разрабатывать новый Генеральный план Санкт-Петербурга.

«Уму непостижимо! Качество сбываемости прогнозов не очень-то волнует авторов документа. Потому мы и видим документ, который напоминает какие-то фантазии и грёзы школьника о том, как он будет проводить следующее лето. А называя вещи более жёстким языком, это обман потребителя. И нас, депутатов, хотят сделать соучастниками этого обмана горожан. Никакой стратегией это, по сути, не является», — заключил Александр Рассудов.

В финале он вспомнил ушедшего от нас классика, бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина и его бессмертные слова: «Надо делать то, что нужно людям, а не то, чем мы тут с вами занимаемся». «Эта фраза полностью относится к разработчикам данного документа», — припечатал депутат.

Не голосуй — не проиграешь

У парламентариев было множество и более мелких претензий. Алексей Ковалев, например, не понял, почему в Стратегии ничего не говорится об очередниках на жилье в городе, где люди стоят в очередях по 40 лет, и сейчас квартиры закупают для тех, кто получил номерок в 1980 году.

«Ну не нужно это нам, очень сложно 200 тысяч очередников обеспечить жильем, не надо это ставить в качестве задачи, давайте обсудим это дополнительно. Что тут обсуждать? Люди умирают, не дождавшись жилья, не дождавшись даже крохи какой-то помощи. А мы на них плюем. Я не хочу оказываться в этой компании. Мы не будем голосовать за эту стратегию», — разразился Ковалев гневной тирадой.

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Парламентарии вспоминали о провале программы реновации, о недовольстве услугами ЖКХ, о недостаточном озеленении. «Яблочник» Михаил Амосов напомнил, что за документ с «декларациями без нюансов» горожане заплатили 50 млн рублей. Он попытался понять, как же были потрачены эти деньги.

На 72-й странице стратеги пишут о развитии метрополитена. За два года они пришли к выводу, что «нужно обеспечить его развитие за счет увеличения эксплуатационной протяженностью линий, расширения радиуса, строительства новых станций в районах с высокой плотностью проживания и концентрации мест приложения труда, строительства электродепо, вторых вестибюлей, наклонных ходов станций метрополитена».

«Наверное, за эту гениальную фразу заплатили 1 млн рублей», — решил Амосов. Он указал, что так и не ясно, как будет развиваться подземка, сколько на это пойдет средств, не увидел сравнения с другими вариантами транспортного развития, например, скоростным трамваем. То же можно сказать и о жилье, которым каждый петербуржец должен быть обеспечен в размере не менее 28 кв. метров к 2035 году.

«А сколько хотим жилья построить в квадратных метрах? А что это будет за жилье? «Человейники» под 30 этажей или что-то другое? Может, надо больше выносить жилье в пригороды? Это вопросы, на которые должны даваться ответы. Для этого нужен социально-экономический анализ, затем пространственный. Но этого же нет. 50 миллионов потрачены абсолютно зря, впустую. Придите в любой университет нашего города — вам просто в виде дипломной работы лучше напишут, чем то, что вы сделали за 50 млн рублей», — сообщил вузовский преподаватель Амосов.

Всю эту историю он назвал неуважением к горожанам и Петербургу. Причина ему очевидна: вместо нормальной политической системы, где было бы обсуждение такого рода документов, в стране создана «система выдачи ярлыков на княжение», что в городе, что в районах.

«Уважаемые коллеги из «Единой России». Я призываю вас проявить гражданскую сознательность, — взмолился Михаил Амосов, будто новичок на трибуне петербургского ЗакСа. — Не голосуйте за этот документ. Честное слово, он никому не нужен, даже и.о. губернатора. Не голосуйте за этот документ, и вам ничего не будет! Честное слово».

От того, будет Стратегия-2035 принята или нет, вообще ничего не изменится, настаивал он. Но ЗакС может, наконец-таки, показать Смольному, что надо хоть как-то работать, а не тратить деньги жителей в никуда.

«Ну, должна быть дана нами какая-то оценка этому безобразию, которое здесь творится! Я вас очень прошу. Поддержите нашу позицию, не голосуйте», — умолял Михаил Амосов. Но единороссы проголосовали.

В финале все члены фракции этой партии высказались за Стратегию-2035. Против выступили лишь 11 депутатов, так что документ приняли в первом чтении.

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