Мэр Великого Новгорода перед уходом с поста принял кадровые решения

Великий Новгород, , 21:51 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев сегодня, 21 ноября, провёл большое аппаратное совещание, которое может стать последним для действующего градоначальника: уже завтра, 22 ноября, на заседании думы Великого Новгорода депутаты изберут нового мэра города из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор — в нём Бобрышев не участвовал. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэра, перед уходом с должности Бобрышев произвёл ряд кадровых назначений.

На должность директора городской аварийно-диспетческой службы принят Руслан Силенко. Новым председателем комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода стал Яков Кривицкий.

Юрий Бобрышев подчеркнул, что новое руководство города должно внимательно и бережно отнестись к кадровому составу и резерву мэрии.

«Кадры, действительно, решают всё, но главный принцип работы на муниципальной службе един, считаю, на все времена: работа на благо развития города и улучшение жизни горожан», — заявил он.

Как сообщает газета «Новгород», сам Бобрышев после ухода с должности мэра рассчитывает на работу в региональном правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, градоначальник также заявлял о намерении участвовать в дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ по новгородскому одномандатному округу №134 в сентябре 2019 года.

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Напомним, Юрий Бобрышев дважды побеждал на прямых выборах мэра Великого Новгорода — в 2008 и 2013 годах. Новый глава Великого Новгорода избирается по итогам конкурсного отбора. Депутатам предстоит избрать мэра из четырёх претендентов: это Сергей Бусурин, Анна Черепанова, Максим Бомбин и Дмитрий Койков.